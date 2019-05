In processione, sentendosi come a Lourdes - FOTOGALLERY

Per una sera Vercelli ha vissuto lo spirito dei pellegrinaggi a Lourdes. In occasione della presenza in città delle reliquie di Santa Bernadette, nella serata di venerdì si è celebrata la processione “aux flambeux”. Partiti dal Duomo alle 20,45 i fedeli hanno percorso Parco Kennedy costeggiando la stazione ferroviaria per rientrare in cattedrale lungo corso De Gasperi.