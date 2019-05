Tamponamento tra mezzi pesanti

Un camion e una cisterna si sono tamponati, nella mattina di venerdì, sulla bretella Ivrea-Santhià, in Comune di Alice Castello. Dai primi accertamenti, un camion cisterna ha dovuto rallentare all’improvviso per l’esplosione di un pneumatico mentre un secondo mezzo, che lo seguiva, non ha fatto in tempo a frenare, tamponando la cisterna. Il mezzo ha proseguito la propria corsa per qualche centinaia di metri prima di riuscire a fermarsi. I conducenti, per fortuna, sono rimasti illesi, ma la circolazione stradale ha subito pesanti rallentamenti perché è stato necessario chiudere una corsia di marcia in direzione Santhià per consentire alla Polizia stradale di effettuare i rilievi.