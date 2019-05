"Nuova illuminazione... a misura di ladro"

Fanno discutere i nuovi pali della luce installati sui marciapiedi di via XX Settembre, su cui abbiamo ricevuto diverse lamentele, da residenti e non. SiAmo Vercelli, ma anche diversi cittadini, stanno segnalando la situazione che si è creata dopo la sostizione dell'illuminazione pubblica.

"Come si può facilmente vedere dalle fotografie allegate lo spazio è molto stretto e, anche ipotizzando che le misure del passaggio siano a norma, cioè 90 centimetri minimi di spazio, ci chiediamo se siano state tenute in debito conto le esigenze dei genitori con i passeggini e delle carrozzine che portano malati o disabili. Addirittura poi, come evidenziato dalle fotografie, in alcuni casi i nuovi pali sono letteralmente attaccati ai balconi, rappresentando una comoda via d'accesso per eventuali malintenzionati".

SiAmo Vercelli attacca: "Sono stati fatti tutti i controlli del caso oppure chi avrebbe dovuto farli era troppo impegnato in campagna elettorale? Sarebbe forse bastato usare il buon senso, facendo i lavori per bene e senza fretta invece di correre per raccattare due voti in più alle prossime elezioni. Un'altra cosa fatta male cui (ci) toccherà mettere mano".

Intanto il gruppo, dalle 18,30 di venerdì, sarà ai Cappuccini: "Sarà un incontro informale con i cittadini - spiegano -: pizza e birra, musica dal vivo e la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Alberto Perfumo, candidati assessori e consiglieri".