Incontro con Magdi Cristiano Allam

Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21 al Modo Hotel di Vercelli presentazione del libro 'Il corano senza veli' alla presenza di Magdi Cristiano Allam, giornalista, scrittore e già europarlamentare.

L'incontro- dibattito, promosso dal consigliere comunale Stefano Pasquino, verterà su alcuni temi dell'islam come religione in contrasto con i valori della nostra civiltà, discussi in assoluta libertà e onestà intellettuale da un uomo coraggioso quale Magdi, nato musulmano e convertitosi al cristianesimo.

Magdi Cristiano Allam è nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. È stato musulmano per 56 anni, ha creduto in un «islam moderato» fino a quando non è stato condannato a morte sia da terroristi islamici sia da sedicenti «musulmani moderati». Nel 2008 si è convertito al cristianesimo ricevendo il battesimo da Papa Benedetto XVI. Ha scritto 16 libri su islam e immigrazione, è impegnato culturalmente partecipando a conferenze e seminari. Da quindici anni vive sotto scorta dello Stato Italiano.