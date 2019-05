Si schiantano contro un muro: un ragazzo in prognosi riservata

Un giovane ricoverato in prognosi riservata e uno ferito è il bilancio del grave incidente successo giovedì sera nel triverese. Tre ragazzi in auto si sono schiantati contro un muro mentre percorrevano la strada provinciale 112 Ponzone Trivero "Diagonale", ieri sera alle 22 nel comune di Valdilana. Si tratta di tre giovani di 17, 18 e 21 anni. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco volontari di Ponzone oltre ai carabinieri e le ambulanze del 118. Due di loro sono stati estratti dall'abitacolo e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, uno in codice rosso (attualmente è ricoverato in prognosi riservata) e l'altro giallo. Il terzo ragazzo (codice verde) ha riportato ferite lievi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.