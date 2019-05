Si accascia a terra e muore. Aveva 33 anni

Tragedia a Novara: un giovane di 3 anni è morto per strada mentre stava facendo jogging in una via del quartiere di Porta Mortara, via Gorizia. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 maggio. L’uomo stava correndo nella via che collega corso XXIII marzo con la periferia sud della città, quando d’improvviso ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 chiamata da alcuni passanti: i soccorritori sono riusciti a rianimare più volte il malcapitato, che però è giunto privo di vita al pronto soccorso del “Maggiore”.