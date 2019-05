Hanno rischiato di farsi davvero del male alcuni ragazzini che, nel tardo pomeriggio di giovedì, si stavano rincorrendo e giocavano sul marciapiedi di viale Garibaldi.

A un tratto uno di loro è finito contro la vetrina di un negoio, frantumandola. Il ragazzo, ferito in modo non grave, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Sant'Andrea per le medicazioni e le cure del caso. Sul posto, insieme all'ambulanza, sono intervenute la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.