Forza Nuova: manifestazione contro il Pride

Dalla pagina facebook di Forza Nuova, Vercelli

Sabato 11maggio alle ore 15 saremo in Piazza Mazzucchelli a Vercelli per manifestare per la "Difesa della Famiglia" contro quello scempio del Vercelli Pride.

Non possiamo assistere inermi ed in silenzio ad una sfilata oscena, carnevalesca ed a tratti pornografica contraria, quantomeno, alla buona educazione e al buon gusto. Saranno, come di consueto, sbandierate rivendicazioni di ogni genere: matrimonio egualitario, adozione per le coppie omosessuali, riconoscimento della legalità dell’utero in affitto, procreazione assistita perché il diritto dell'orgoglio omosessuale sta spostando l'attenzione sull'innocenza dei bambini dopo aver raggiunto già tutti i desideri-capricci che voleva.