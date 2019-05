«Il Pride, a Vercelli e dovunque: contro l'odio»

«I Pride sono una risposta a questo clima di odio e di oscurantismo che arriva dal governo, senza distinzione alcuna tra Lega e Cinquestelle, basti pensare a Di Maio che ha detto anche “prima gli italiani” rivolgendosi alla Raggi, colpevole di essere andata a trovare la famiglia rom a Casal Bruciato.».

La voce è di Monica Cirinnà, senatrice del Pd, prima firmataria della legge sulle Unioni civili; è a Vercelli per presentare il primo Pride («L'unica manifestazione in cui si parla di uguaglianza», dice) che si svolgerà in città, sabato.

«Da fuori, dovrebbero arrivare almeno mille persone, e se dovesse piovere... ci adegueremo con l'ombrello» dice Giulia Bodo, orgogliosa, insieme a Gabriele Manachino, di rappresentare la siglia LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali) e di averla, per così, dire “allargata” a quaranta richiedenti asilo e rifugiati.

«Il loro apporto al Pride è rivoluzionario» dice (prendendosi i complimenti della Cirinnà: «Vercelli e Verona sono le realtà che si sono maggiormente distinte».)

«I Pride sono manifestazioni di persone libere, ma anche liberate. Io... sento ancora il peso delle catene» dice Gabriele Manachino.

«E al Prìde – è ancora la Cirinnà che parla – è importante che ci siano anche le famiglie etero, le nonne, perché il Pride è una riposta».

«Finalmente non c'è solo Torino che organizza Pride, perché in Piemonte, in tutto, ce ne saranno cinque, quaranta in tutta Italia. È una realtà che cresce, perché è l'unica vera manifestazione laica» ha detto l'europarlamentare Daniele Viotti.

Organizzata da Arcigay Rainbow il Pride di Vercelli ha uno slogan: “a braccia aperte” e degli alleati convinti: Cgil, Anpi, Vercelli anfifascista. L'evento è stato supportato dalla cooperativa VersoProbo.

Nel corso della conferenza stampa al Bar Imperiale la Cirinnà ha dato due indicazioni di voto per prossime elezioni Regionali ed Europee: per il Pd, «argine al clime di odio nel paese» e per Daniele Viotti, «che si batte da anni per i diritti dei diversi con la sigla LGBTI».

Il Pride (vedi foto del programma sotto) si svolge sabato 11.

Inizio alle ore 15 alla stazione, da dove si snoderà il corteo verso piazza Cavour; il finale è previsto è previsto per le ore 23 alle Officine sonore.

(Durante la conferenza stampa, non si sapeva ancora nulla della contromanifestazione organizzata, sempre sabato, da Forza Nuova).