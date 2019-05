Una giornata di tatuaggi: per beneficenza

27 aprile 2019, una giornata di tatuaggi,con incassi interamente devoluti ad Avelc (Associazione di Volontariato per la Lotta contro il Cancro nel Reparto di Oncologia di Vercelli).





Cinque studi di tatuatori di Vercelli e dintorni hanno dedicato la loro giornata lavorativa alla ricerca aderendo all’iniziativa organizzata da Micol Caccianotti (Boho Gioielli) e Marco Somber (aka Marcomale, tatuatore):

Tattoo a Gogo (Anna Mancari, Vercelli)

Love and Hate (Andrea Brunelli, Vercelli)

Cherry Tattoo (Marzia Mantione, Vercelli)

Simo Holy b (Simone Overlook, Viverone)

Studio 73 (Fabio Desirò Fabio Skull Tattoo, Igortattoo, Valentina Natale Senatevale Tattoo, Sara Fauda Pichet Saravonhell, Biella)

Agartha (Marcomale, Spigolo, Amy Butcher, Gee nk, Diego, Novara)





Skyline Tattoo di Vercelli ha donato metà degli incassi della giornata, avendo già preso appuntamenti precedenti e non potendo aderire appieno al walk in che prevedeva tatuaggi di piccole e medie dimensioni senza appuntamento.

L’incasso totale è stato di quasi 4.600 euro.

Dice Micol Caccianotti: “Sono molto, molto felice. Ci siamo superati e siamo andati ben oltre l’obiettivo che mi ero prefissata. Un grande successo, non solo per gli incassi, ma anche per la collaborazione e l’impegno dei tatuatori che hanno lavorato fino a tarda sera senza sosta. Il mio grazie va soprattutto a loro e a tutti i clienti che si sono fatti tatuare. C’è ancora molto da fare per quanto riguarda l’organizzazione, ma vorrei che questo diventasse un appuntamento annuale e farò di tutto affinchè il mio obiettivo si realizzi”.