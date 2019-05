Nuovo primario per Traumatologia

Nicola Cariato è il nuovo direttore della struttura di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Borgosesia. 48 anni, origini pugliesi, proviene dall’Asl di Novara dove dal 2002 ha lavorato nei presidi ospedalieri di Borgomanero e Arona. Laurea in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Bari, si è specializzato in ortopedia e traumatologia presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.

Più di 2000 gli interventi eseguiti come primo operatore di chirurgia ortopedica e traumatologia maggiore, con una esperienza consolidata per la chirurgia della spalla e del ginocchio in artroscopia e per i trattamenti con l’inserimento di protesi di anca e ginocchio. Cariato ha partecipato a numerosi corsi e congressi in Italia e all'estero sulla chirurgia ortopedica minore e maggiore, con particolare interesse per la chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio e aperta di spalla. Il nuovo primario è già in servizio a Borgosesia dall’1 Maggio.