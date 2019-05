Elezioni 2019: arriva l'ex premier Paolo Gentiloni

“Vercelli dice Sì a Chiamparino, Sì a Maura Forte”. Arriva l'ex premier Paolo Gentiloni per la campagna elettorale 2019.

L'appuntamento è giovedì 9 maggio alle 18,30, in piazza Cavour, per iniziativa del Pd Vercelli Valsesia. Intervengono il sindaco uscente e candidata a Vercelli Maura Forte, Michele Gaietta e Maria Moccia candidati al Consiglio regionale del Piemonte con Sergio Chiamparino e Luigi Bobba che è presente nel listino del Presidente.

Gentiloni, prima dell’incontro pubblico, visiterà la mostra “Magna Charta. Guala Bicchieri e il suo lascito” allestita in Arca per le celebrazioni degli 800 anni della Basilica di Sant’Andrea. La Magna Charta, che viene esposta per la prima volta in Italia, è stata definita da Sergio Chiamparino "un momento importante per la cultura italiana ed europea e che testimonia il legame tra Italia e Inghilterra: la storia di quest’Europa ha dato molto e darà ancora molto sui diritti e doveri delle persone”.

Al termine dell’incontro, apericena di autofinanziamento da Camillo’s Bakery nella adiacente via Bava 16