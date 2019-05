Finisce fuori strada e rischia di precipitare in un burrone. Era ubriaco

Ha perso il controllo dell'auto, ha colpito dei paletti ed è finito fuori strada in un campo scosceso, a pochi metri da un burrone. È accaduto intorno alle 20 di ieri, 8 maggio, in frazione Botto di Trivero, a Valdilana. Protagonista dell'incidente autonomo un 67enne di Portula, che nonostante l'impatto è rimasto illeso. Per accertamenti clinici è stato trasportato in ospedale e sottoposto all'alcol test, risultato positivo per un tasso alcolemico di 2,5 g/l, cinque volte superiore al limite consentito. Per questo è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza