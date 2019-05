Estorsione a luci rosse, tra botte, alcol e minorenni

Quattro persone sono finite in manette al termine di un'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile della Questura per una vicenda allucinante che ha avuto come vittima un italiano di origine maghrebina, invalido all'85% e residente da tempo a Vercelli.

L'uomo, lo scorso gennaio, era finito nel mirino di due nordafricani che, dietro la minaccia di rivelare le sue inclinazioni sessuali, gli avevano estorto del denaro, costringendolo a recarsi al bancomat per prelevare mille euro. Nel corso del tragitto, l'uomo era riuscito a fuggire e a rifugiarsi in Questura per chiedere aiuto.

Partono le indagini della Squadra Mobile e, dopo aver facilmente individuato i responsabili, la Procura ottiene la misura del divieto di avvicinamento nei confronti degli estorsori.

A questo punto, però, i malviventi decidono di vendicarsi e attuano un piano complesso e perfido non esitando a coinvolgere nella vicenda due ragazze minorenni che, sotto pesanti minacce, accettano di prestarsi come esche per un festino a luci rosse a base di alcol e droga.

I malviventi, approfittando della fragilità mentale e dell'invalità della vittima, lo convincono a far entrare in casa le due ragazze dietro la promessa di alcol, sesso e droga. Così, mentre le ragazzine distraggono l'uomo, uno degli aguzzini gli versa del narcotico nelle bevande. L'uomo perdendo coscienza e intanto iniziano botte e violenze per farsi dire dove fossero cassaforte, denaro, e preziosi. Ma c'è di peggio. I malviventi filmano l'uomo mentre, completamente devastato da alcol e farmaci, tenta approcci sessuali con le minorenni. Poi, lasciandosi prendere dalla violenza, pestano il malcapitato lasciandolo esanime sul pavimento. A ritrovare l'uomo, due giorni dopo, ancora svenuto, sono gli uomini della Questura che, giunti alla casa della vittima per far firmare documenti sulla precedente vicenda, riescono a soccorrerlo per portarlo in ospedale.

Far luce su questa seconda vicenda è stato tutt'altro che facile per gli uomini guidati dal dirigente Antonino Porcino. Le due ragazze, minorenni, una italiana e una di origine marocchina, raccontano una versione contraddittoria (poi si scoprirà che entrambe sono sottoposte a pesanti minacce). La vittima, dal canto suo non ricorda con chiarezza quanto è accaduto.

La svolta arriva da un nuovo tentativo di estorsione: a fronte della minaccia di pubblicare su Youtube un video dal titolo molto esplicito sugli approcci sessuali dell'uomo nei confronti delle minorenni, gli estorsori chiedono 15mila euro. A quel punto scatta la trappola: la vittima si presenta con un acconto di 500 euro in un locale, consegna il denaro e subito dopo i due estorsori vengono arrestati in flagranza.

Le indagini permettono poi di risalire a tutta la filiera del ricatto, facendo scattare le manette per "l'ideatore", un ventenne violento, già noto in città per aver commesso svariate rapine ai danni di minorenni; l'"adescatore", altro ventenne che aveva la possibilità di entrare nella casa della vittima; il "picchiatore" un uomo già noto per precedenti di violenza e "il ricattatore", giunto in città apposta da Rimini.

Ora tutti sono in carcere con le accuse di estorsione, violenza e lesioni aggravate.