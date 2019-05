Reliquie, Pride, Fiera, Pro Vercelli: occhio ai divieti di sosta

Un fine settimana ricco di appuntamenti che richiedono l'adozione di misure viarie piuttosto impattanti.

Nel dettaglio ecco le modifiche al traffico suddivise per giorni, orari e strade interessate.



VENERDI' 10 MAGGIO Alle 20,45 avrà luogo la processione religiosa Aux Flambeaux che, con partenza dal Duomo, interesserà piazza Sant'Eusebio, viale Locarni, parco Kennedy, corso De Gasperi. In funzione dell'evento, la sosta veicolare sarà inibita già a partire dalle ore 18 lungo viale Locarni e in piazza Sant'Eusebio di fronte Seminario. La circolazione veicolare verrà interdetta a partire dalle 20 e interesserà le seguenti strade e piazze: piazza Sant'Eusebio (accesso da piazza D'Angennes, accesso da via Bicheri, accesso da via Gifflenga e accesso da corso Italia), corso De Gasperi (accesso da piazza Roma e accesso da via Brighinzio), viale Locarni, sottopassaggio. La circolazione verrà regolarmente ripristinata al termine della processione ovvero intorno alle 22 circa.

SABATO 11 MAGGIO Nel pomeriggio avrà luogo la manifestazione "Vercelli Pride - a braccia aperte". L'evento prevedrà un corteo che si snoderà lungo il seguente itinerario: corso Garibaldi - corso Libertà - piazza Tizzoni - via Borgogna - via Gioberti per raggiungere l'area di piazza Cavour ove avrà luogo un evento conclusivo. Il raduno dei partecipanti è previsto tra le ore 15 e le ore 16 in piazza Roma; il corteo partirà alle ore 16; l'evento dovrebbe concludersi entro le ore 20. Lungo tutto il percorso avrà vigore, già a partire dalle ore 12 il divieto di sosta per tutti i veicoli. Da mezz'ora prima del passaggio del corteo, lungo le suddette strade vigerà, altresì, il divieto di circolazione per tutti i veicoli. Per l'evento il Sindaco ha adottato specifica ordinanza di divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi natura e gradazione in contenitori di vetro. Si precisa che ancorché le aree di piazza Alciati e piazza D'Azeglio ricadano all'interno del percorso del corteo, nelle medesime non sono stati adottati provvedimenti limitatori della sosta. Verranno tuttavia installati avvisi esplicitanti il fatto che eventuali veicoli lasciati in sosta nelle anzidette piazze, non potranno recedere dalle stesse tra le ore 16:30 e le ore 18:30 (orario di passaggio del corteo).



SABATO 11 MAGGIO In piazza Mazucchelli, avrà, altresì, luogo un presidio da parte di un movimento politico. Per tale ragione tale area verrà preclusa alla sosta veicolare a partire dalle ore 14.

DOMENICA 12 MAGGIO Nelle aree di corso Garibaldi (viale alberato e carreggiata di marcia direzione piazza Paietta) e di piazza Paietta, si svolgerà la Fiera di Primavera. Al fine di consentire l'allestimento dei banchi di vendita, la sosta e la circolazione veicolare presso le predette aree saranno precluse già a partire dalle ore 5.

DOMENICA 12 MAGGIO Dalle 20,30, allo stadio Piola, si disputerà l'incontro di calcio Pro Vercelli - Alessandria, valido per il Campionato di calcio Lega Pro - Play Off. In virtù di un alto numero di tifosi, sono state adottate misure viarie piuttosto restrittive. A partire dalle ore 16 sarà vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli lungo le seguenti strade: via Agordat e via Asmara rispettivamente nei tratti tra via Tripoli e viale Rimembranza, via Tripoli nel tratto tra corso De Gregori e via Benadir, via Massaua nel tratto tra piazza Battisti e via Rodi, via Rodi nel tratto tra via Massaua e corso De Gregori, corso De Gregori nel tratto tra via Tripoli e via Rodi, via San Cristoforo nel tratto tra corso De Gregori e via Quagliotti, via XX Settembre nel tratto tra via Derna e via Santorre di Santarosa e piazza Camana tutta la carreggiata in fregio all'ex Distretto Militare. Tutte le strade verranno precluse al transito a partire dalle ore 18.

"In funzione dello svolgimento dei sopra indicati eventi, le linee urbane del trasporto pubblico locale subiranno deviazioni di itinerario e potrebbero, altresì, registrare ritardi nelle corse", aggiungono dal Comune.