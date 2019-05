Rapine in centro e nei locali della movida. E poi ricatti, minacce e botte

Furti, botte, minacce, estorsione. Ma anche svariate denunce per rapine ai danni di giovani e giovanissimi.

E' un "curriculum" non insignificante quello di almeno due dei quattro uomini arrestati per la torbida vicenda del ricatto a sfondo sessuale ai danni di un 57enne invalido all'85%.

I nomi degli arresti non sono stati resi pubblici, ma, alle forze dell'ordine vercellesi, i due sono ben noti. Nell'indagine che si è chiusa nei giorni scorsi li hanno ribattezzati "Il mandante" e "Il picchiatore": il primo ha vent'anni, l'altro trenta e, secondo quanto hanno potuto accertare gli uomini della Polizia di Stato, sarebbero anche gli autori di una serie di rapine violente, commesse ai danni di giovani e giovanissimi. Sette le denunce collezionate negli ultimi due anni dal ventenne, almeno quattro quelle rimediate dal complice che, tuttavia, ha anche condanne già passate in giudicato.

In particolare i due sarebbero coinvolti nelle rapine avvenute ai danni di minorenni che, in pieno centro, sono stati costretti a cedere cellulare, denaro o apparecchiature tecnologiche, dopo aver subito reiterate minacce. Fatti che si sono verificati nei mesi scorsi in centro - tra la piazza del Tribunale e l'area dell'Antico Ospedale.

"Il picchiatore", invece, nel recente passato era stato coinvolto nella rapina avvenuta nell'area ex Montefibre, in uno dei locali della movida vercellese. In quel caso era anche spuntato un coltello e una persona aveva dovuto far ricorso alle cure mediche, rimediando venti giorni di prognosi.

Ciliegina sulla torta: per mettere in atto l'estorsione che li ha portati in carcere, i due, entrambi di origine maghrebina, avrebbero costretto, dietro la minaccia di pesanti ritorsioni persone e nei confronti di familiari, due ragazze minorenni (una italiana e una maghrebina nata a Vercelli), ad adescare l'uomo finito nel loro mirino. Consideravano talmente serie le minacce loro rivolte che una delle due è rimasta chiusa in casa per quasi tre mesi e l'altra, non appena divenuta maggiorenne, ha lasciato Vercelli, decidendo di fuggire in un'altra città. Nessuna delle due ha pensato di rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere aiuto e denunciare l'accaduto, anzi, anche davanti al magistrato hanno inizialmente cercato di sostenere la versione dei loro aguzzini: un comportamento che la dice lunga sulla "fama" che i due si erano conquistati in certi ambienti della città.