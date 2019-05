Pistola al peperoncino e manganello in mano, vandalizza la stazione

E' stato bloccato e denunciato un 60enne vercellese che si aggirava nei locali della stazione ferroviaria di Biella munito di pistola spray al peperoncino e manganello estensibile.

La segnalazione ai carabinieri è arrivata direttamente dal capostazione che ha notato l'uomo prendere a calci diversi oggetti e la porta del bagno. All'arrivo, i militari hanno fermato l'uomo, risultato poi pluripregiudicato, e lo hanno trovato in possesso di manganello del tipo estensibile e di pistola spray al peperoncino.

Hanno anche constatato che il vercellese aveva distrutto diverse scatole per la cattura dei topi, posizionate in punti strategici della stazione, oltre che la porta.

Il 60enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere oltre ad aver rimediato dalla Questura un foglio di via dal territorio. I carabinieri non hanno potuto sequestrare la pistola spray al peperoncino, acquistabile anche online, perchè in Italia è ritenuta legale.