E sarà festa grande...

"Questa quinta edizione della Festa dello Sport sarà un'edizione col botto" annuncia l'assessore Carlo Nulli Rosso e il programma davvero sontuoso, che si svolgerà tra venerdì 17 e domenica 19 maggio, lo conferma.

Una manifestazione pensata per essere il fiore all’occhiello di quest’Anno Europeo dello Sport che ha visto moltiplicarsi a Vercelli iniziative e competizioni straordinarie in quantità e qualità. Una Vercelli, che ricorda l’assessore Andrea Coppo, ha un popolazione già consapevole e attiva: basti considerare che il database delle ADS conta un centinaio di associazioni sportive che hanno sede a Vercelli e che coinvolgono circa seimila cittadini.

Sarà una grande festa, dice il sindaco Maura Forte, sia per le realtà sportive vercellesi che proporranno lo sport declinato in tutte le forme possibili, anche le meno note, sia per i cittadini, perché si tratta di un evento pensato per le famiglie, per vivere la città e, non ultimo, per attirare turismo e far del bene anche alla nostra economia.

Ecco così che, proprio nell’intento di un coinvolgimento più esteso possibile, si trovano fianco a fianco competizioni dedicate ad atleti professionisti e iniziative aperte a tutti i cittadini e ai più piccoli.

Si inizierà venerdì 17 con l’apertura della manifestazione affidata all’associazione Rosa Blu Onlus. “È davvero un onore inaugurare la Festa dello Sport” interviene Nicoletta Storchio, presidente dell’associazione. “Il Pey Event di tennis organizzato per l’occasione è un evento nazionale e sarà valido per le qualificazioni nazionali Special Olympics. Inoltre i nostri atleti sfileranno con la fiaccola, fino a piazza Cavour per l’accensione del tripode, a cui seguiranno i giuramenti di atleti e arbitri e l’apertura ufficiale da parte del sindaco.”

Sempre venerdì, in serata, sono previste esibizioni di tutte le scuole di danza che propongono balli latino americani.

Sabato un altro importante appuntamento con il progetto Dedalo (un’iniziativa dell’ASL che coinvolge il Comune e l’Università del Piemonte Orientale) che presenterà la Carta di Toronto, una vera e propria chiamata all’azione per adottare uno stile di vita attivo e sostenibile. Dopo l’intervento delle ore 11 in piazza, lo stand dell’ASL sarà presente per tutta la giornata, in via Cavour, per proporre tante altre attività e laboratori.

Altra novità di quest’anno sarà la prima edizione della “5000 VIALI” organizzata dall’ASD Atletica Vercelli 78: un percorso di 5 km che snoderà lungo tutti i viali cittadini aperto sia in forma competitiva valida per il ranking nazionale (il percorso su 5 km infatti è stato recentemente riconosciuto come misura ufficiale delle corse su strada e quello su cui si correrà domenica 19 è il primo certificato in Italia), sia in forma non competitiva.

Subito dopo le partenze della “5000 VIALI”, si darà il via alla 9 edizione de “Il mio Fido mi sfida” organizzato dall’A.S.D. Non Vedenti Torball Club Vercelli onlus: un percorso su 4 km con partenza alle 9.35 in Piazza Cavour da fare in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Alle ore 10 invece sarà la volta dell’Unione nazionale Veterani dello Sport di Vercelli che consegnerà più di cento premi a atleti, società e dirigenti. “Non possiamo ancora rivelare i nomi” dicono Luigi e Cristina Leone, “ma possiamo anticipare che il premio Veterano dello Sport sarà rosa, mentre i premi Fiaccola e Atleta dell’anno andranno a atleti di discipline di nicchia.”

Durante tutte e tre le giornate saranno presenti associazioni (anche con la formula “guarda e prova”) che daranno dimostrazioni di tutti gli sport, compresa la simulazione di vela.

A chiudere tutto domenica alle 21 il concerto del Gruppo Musicale Phonema.

Confesercenti annuncia che gli esercizi commerciali aderenti prolungheranno l’orario di apertura in serata e che i locali saranno presenti sulle vie e piazze cittadine con dehors ampliati per l’occasione, insieme a uno Street food allestito in via Cavour.