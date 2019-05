Asigliano, una settimana di festa patronale

Asigliano si veste a festa per San Vittore, con una settimana di appuntamenti, rende omaggio alle tradizioni, all'arte, al folcklore, creando moltissime occasioni di incontro e intrattenimento.

Tutto il paese è coinvolto nell'organizzazione dell'evento: il Comitato Folkloristico Asiglianese e il Comune sono impegnati nella festa civile, mentre i Priori di San Vittore sono in prima linea per gli appuntamenti religiosi.

Momento centrale e atteso è la Corsa dei Buoi di domenica, ma già da oggi, giovedì 9 maggio, iniziano le manifestazioni destinate a durare una settimana.

Giorno per giorno ecco il calendario degli appuntamenti.

Giovedì 9 maggio. Alle 20,30, dalla chiesa di San Vittore, tradizionale fiaccolata con arrivo in chiesa parrocchiale, funzione religiosa e concerto di brani sacri da parte della soprano Fernanda Costa, accompagnata all’organo dal maestro Giorgio Guilla.

Venerdì 10 maggio. Alle 19,30 si apre il raduno camperisti, manifestazione al debutto, organizzata in collaborazione con «Camper Club La Granda» all’area ecocentro. Nel medesimo orario, nell'area polifunzionale del Campo Sportivo, apre il padiglione gastronomico che sformerà per giorno specialità le apprezzate specialità della tradizione piemontese, cucinate dai cuochi del Comitato. Alle 20,45 taglio del nastro alla presenza della Banda Musicale Cittadina, Gruppo Tamburi e Majorettes di Santhià.

Fin da venerdì, inoltre, saranno visitabili: il Luna Park, la 44ª Mostra Mercato dell’Agricoltura (campo sportivo); la 39ª Esposizione di autovetture (parco comunale); la 48ª Collettiva di Pittura, fotografia e decoupage (all'auditorium Santa Marta). Apriranno anche il Banco di Beneficenza, la mostra dei lavori eseguiti dagli alunni delle scuole di Asigliano, la mostra con i lavoretti degli ospiti della Casa di Riposo e l'esposizione dei modellini agricoli.

Alle 21,30 tributo a Renato Zero con la live band «Amalo» (che si esibisce nella tensostruttura del parco comunale).

Sabato 11 maggio. A mezzogiorno, in municipio, l’incanto dei carri, alle 14 parte la 13ª Edizione del «Al Gir dla Risèra» e «Trofeo Comune di Asigliano», gara ciclistica; alle 15 apre la 17ª edizione di «Saporinfiera» (parco comunale fino alle ore 24) e alle 18 benedizione degli auriga sul sagrato della chiesa parrocchiale.

Durante e dopo la cena, dalle 20,30 alle 23,30 animazione musicale con la “marching band”: «Enrico Negro & la Desperados Show Band» e serata danzante con l’orchestra spettacolo di Loris Gallo.

Domenica 12 maggio. Alle ore 7,45 apre l’esposizione d’auto d’epoca al parco comunale; dalle 8, entrerà in funzione il banchetto «Un’Azalea per la lotta contro il cancro» a cura dell’Airc. Alle 9 apertura dei festeggiamenti con la Banda Musicale Cittadina e Gruppo Tamburi di Santhià. Alle 9,30 e fino alle 24 sarà aperta «Saporinfiera». Dalle 10 alle 19 porte aperte al Circolo 360° Sport con prove gratuite di tennis. Alle 10, sul piazzale del municipio, arriva il «Carro del pane», appuntamento che segna l'avvicinarsi dell'attesa Corsa. Alle 10,30 messa solenne in onore al compatrono Vittore; benedizione del «Carro del pane» e processione verso la linea di partenza della 583ª Corsa dei Buoi che scatterà alle ore 12 circa. Alle 13 «Disnè dal Dì d’la Festa», nel salone polifunzionale del campo sportivo e, dalle 16,30 alle 19,30, musica con la banda di Enrico Negro. Alle 17,30 preghiera in onore a San Vittore e a seguire la processione e incanto del cero votivo. Dopo la cena, dalle 22 serata danzante con l’orchestra di Vanna Isaia.

Lunedì 13 maggio. Dalle 7,30 distribuzione del pane benedetto alle famiglie asiglianesi. Alle ore 11 messa in suffragio di tutti i defunti asiglianesi e, alle ore 14 ingresso al Luna Park a un solo euro con incasso devoluto a scopi benefici. Alle 21,30 l’associazione «Una Vita Tra Le Mani», presenta una serata di fitness della Palestra “DreamFit” di Francesca Delfino, a seguire il concerto della Banda Musicale «Giovan Battista Viotti» di Fontanetto Po, diretta dal maestro Rino Messineo. Durante la serata esibizione di Stefano Chiodaroli (di Zelig).

Martedì 13 maggio. Alle ore 20, podistica «I 4 Cantoni». Alle 20.30 serata di grande grigliata e vendita delle torte preparate dalla scuola media di Asigliano. Alle 21,30 la festa della leva del 2001 con un Tributo Party alla Dance anni ‘90 con «Hit Mania Band»

Mercoledì 15 maggio. Alle 20,30, nella tensostruttura del parco comunale spettacolo «Alice nel paese dei diritti», presentato dalle scuole medie.

Domenica 19 maggio. Alle 17 messa in suffragio dei Priori, dei portatori del cero e degli auriga defuntio nella chiesa di San Vittore.