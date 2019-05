«Lega uguale fascismo? La Petrino è meglio che pensi ai pazienti»

Riceviamo e pubblichiamo.

“Lega uguale fascismo. È quanto sostiene in un post di Facebook la direttrice del Pronto Soccorso dell’ospedale S. Andrea di Vercelli, Roberta Petrino, candidata anche alle elezioni comunali di Vercelli con una lista civica certamente lontana dal Movimento di Matteo Salvini. Tutti noi sappiamo che in campagna elettorale è possibile qualche caduta di stile, ma fare certi paragoni diventa pericoloso. Scrivere pubblicamente che chi darà il proprio voto alla Lega voterà il fascismo è davvero troppo. Non escludiamo che valuteremo l’ipotesi di procede per vie legali nei suoi confronti a causa di questo increscioso fatto Alla Petrino, inoltre, vorrei consigliare di dedicarsi esclusivamente alla salute dei cittadini e, in qualità di primario del pronto soccorso di Vercelli, di puntare esclusivamente alla crescita ed alla gestione delle emergenze affinché il punto ospedaliero diventi sempre più un centro d’avanguardia”.

Così il deputato della Lega Paolo Tiramani.