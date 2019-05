Chiamparino, Salvini, la Forte, la sanità: la parola a Luigi Bobba, PD

Intervista all'esponente di maggior spicco del Pd terriroriale, onorevole Luigi Bobba, che è candidato nel listino di Chiamparino e che, allo stesso tempo, fiancheggerà la campagna elettorale di Maura Forte.

Bobba, a Vercelli l'elettorato moderato e cattolico che non è stato abbagliato della Lega Nord, alle comunali voterà o per le liste di appoggio a Maura Forte oppure per due altri schieramenti, il cui elettorato potrebbe anche gravitare e comunque votare anche per il Pd, mi riferisco ai SiAmo Vercelli, mi riferisco alle liste di Roberto Scheda. La faccio breve: in Regione Pd e alleati “rischiano” di fare un migliore risultato rispetto alle comunali di Vercelli e di dovunque, ma questo è dovuto alla bravura di Chiamparino.

È improprio comparare i risultati di elezioni che avvengono con sistemi elettorali diversi: a doppio turno con ballottaggio, quella del Sindaco; a turno unico, quella del Presidente della Regione. In questo caso c'è una spinta ad aggregarsi da subito e certamente Chiamparino è stato un buon catalizzatore delle forze politiche di centrosinistra e di liste civiche. Nel caso del sindaco invece, le forze politiche e le liste civiche tendono a contarsi al primo turno, per poi eventualmente aggregarsi al secondo. Nel 2014 , il PD ottenne a Vercelli un risultato inferiore a quello delle elezioni regionali ed europee. Ma al secondo turno, Maura Forte vinse con quasi i due terzi dei voti. In città conterà fare un buon risultato al primo turno e poi al ballottaggio convincere a votare per la nostra candidata gli elettori che al primo turno avevano scelto liste civiche o forze politiche che in Regione sono già alleate con il PD.





Lei nel listino di Chiamparino, Stecco e Riva Vercellotti in quello di Cirio. Insomma, il centrodestra vercellese è riuscito a piazzare due nomi del listino, ed è un colpaccio per loro, non trova?

Indubbiamente, ma cio' che conta è il risultato finale. Infatti i candidati del listino vengono eletti solo se il presidente, a cui sono collegati, esce vincitore dalla competizione elettorale. E, stando anche a recentissimi sondaggi, si profila un testa a testa tra Chiamparino e Cirio. Se sarò eletto, sara' per me un onore rappresentare il territorio vercellese nel Consiglio regionale.





Bobba, senta. L'elettorato di Vercelli ha sempre dimostrato di gradire la moderazione (rammento quando vinsero Bagnasco in città e il compianto Baltaro in Provincia) e lei, questo connotato, ce l'ha sempre avuto. Cosa pensa dei siluri di Coppo a Corsaro sulle condizioni economiche che la giunta Forte ha ereditato e delle repliche stizzite di Corsaro? Questo urlare non potrebbe sortire un effetto boomerang sull'elettorato?

Non mi pare che l'assessore Andrea Coppo abbia urlato. Ha semplicemente ricordato con grande precisione qual'era lo stato dei conti del Comune al termine del mandato di Corsaro, peraltro citando una fonte non certo di parte, ovvero la Corte dei Conti. Che poi Corsaro si sia stizzito, è un indicatore che Coppo ha colpito nel segno.





Il Pd locale. Una domanda che ho fatto a Cressano. Perché sono emarginati personaggi come l'ex sindaco Gabriele Bagnasco e l'ex consigliere regionale Alessandro Bizjak?

Perche' emarginati? Il segretario provinciale del PD Michele Gaietta ha proposto sia a Bagnasco che a Bizjak di candidarsi per la Regione o per il Comune. Entrambi hanno scelto di fare campagna elettorale senza entrare personalmente in lista. E sono sicuro che daranno una mano al PD, a Chiamparino e alla Forte.





Perché non vedo tra i candidati Daniele Peila? Per cinque anni è stato il vero capogruppo del Pd, difendendo la giunta e la sindaca anche quando ero diffidcile da difendere.

Ho grande stima di Daniele Peila e ho personalmente cercato di convincerlo a ricandidarsi. Purtroppo i suoi impegni accademici e professionali, lo portano spesso all'estero. Nel campo della costruzione delle gallerie, è un docente di straordinaria competenza. E la standing ovation che ha ottenuto poco più di un mese fa in occasione del dibattito sulla TAV con Chiamparino, ne è una testimonianza eccellente. Non sarà in lista ma anche lui è della squadra.





Veniamo alla Regione. Sulla sanità centrodestra e centrosinistra si scannano. Le dico la mia: l'ultimo gran bravo assessore regionale fu Eleonora Artesio, durante l'epoca della Bresso. L'ospedale di Vercelli si potenziò, arrivarono primari. Da allora ogni anno è peggio. Si dice che è stata potenziata la sanità teritoriale, ma la gente non ha queste percezioni.

Non sono d'accordo. Artesio era stata un buon assessore, ma Saitta non è stato certo da meno. Semmai, ha dovuto affrontare una situazione difficilissima con una sanità regionale in profondo rosso e, per più di tre anni commissariata da Roma. Ora si è tornati a respirare, ad assumere personale medico - infermieristico e ad investire. È ai blocchi di partenza la Citta' della Salute di Torino e quella di Novara attende solo il via libera del Ministero della Sanità. Certo sulla sanità territoriale bisogna fare di più, anche se nella nostra Provincia sono state aperte le Case della salute a Varallo, Santhià, Gattinara e Cigliano. Ora bisogna spingere l'acceleratore per ridurre le liste d'attesa in modo da assicurare- come avviene in Toscana - un tempo medio di attesa di una sola settimana per le principali visite specialistiche ed esami diagnostici. A Vercelli poi è stato recentemente varato dalla Asl un importante investimento sull'Ospedale S.Andrea per creare una piastra tecnologica e un nuovo blocco operatorio. Assicurare l'universalità del servizio sanitario pubblico è un principio a cui non si può derogare.





Bobba, quando venne Chiamparino a parlare di Tav lei disse che la riscossa del Pd e del centrosinistra può partire proprio dal Piemonte. La vedo dura.

Sarà sicuramente dura, ma Chiamparino, il PD piemontese e le forze di centrosinistra possono essere una argine per fermare l'ondata nazional-populista. I piemontesi sono noti come "bogia nen". Un appellativo che potrebbe far pensare a gente rassegnata e passiva, a giocatori fermi sulle gambe. Ma questo appellativo, che ha un noto precedente storico, rimanda invece a gente che sa resistere anche quando le difficoltà sembrano essere superiori alle proprie forze. E sono certo che il Piemonte sara' ancora guidato da una coalizione di centro sinistra.









Una domanda che esula da tutto. Attaccando e replicando a Salvini tutti i giorni, perché così fanno politici di centrosinistra e sinistra, non si rischia di fare il suo gioco?

Sono d'accordo. Non dobbiamo inseguire tutte le diatribe del governo giallo-verde. Facciamo invece proposte come quella lanciata da Zingaretti di una riduzione strutturale del costo del lavoro in modo da far crescere i salari più bassi per un importo medio di 1500 euro in piu' all'anno. E torniamo ad investire in istruzione, formazione e ricerca se vogliamo evitare che i nostri giovani siano imprigionati nella tenaglia tra precariato o lasciare il nostro Paese.





Supponiamo che io sia un elettore tentennante. Vorrei votare contro la Lega ma da un governo Regionale vorrei qualcosa di più, perché non sono soddisfatto di questa sanità, perché si continua a dire che l'aria della Regione è irrespirabile ma non si programmano politiche di ampio raggio, perché vorrei una maggior tutela delle fasce deboli. Se mi risponde in modo convincente magari la voto.

Ci provo. Ci sono due priorita' su cui concentrare le non molte risorse della Regione, considerato che il 75% del bilancio regionale è concentrato sulla sanità. Il Piemonte , rispetto alle grandi regioni del Nord (Lombardia, Emilia e Veneto) presenta due handicap: ha una popolazione più anziana e un trend demografico più ridotto; e un PIL che ha ripreso a crescere ma con parametri inferiori a quello delle altre regioni del Nord. Dunque,da un lato bisogna concentrare risorse per non far scappare quei 100.000 giovani coinvolti in processi di alta formazione e che non sempre trovano qui il modo di mettere a frutto i propri talenti. Impresa 4.0., logistica avanzata, imprese del tessile e del lusso, vocazione turistica e sostenibilita' ambientale e filiera agroalimentare sono i luoghi dove produrre innovazione, ricchezza e opportunità di lavoro. Dall'altro, la Regione deve dare priorità a due fasce di popolazione più fragili: i bambini, con un sostegno forte e continuativo alle famiglie (come e' stato con l'azzeramento del costo degli asili nido per le famiglie sotto una certa soglia di reddito) e poi gli anziani non autosufficienti che, con il crescere dell'aspettativa di vita, stanno diventando una nuova emergenza per tante famiglie. Dunque, diventare una Regione laboratorio di innovazione tecnologica e della conoscenza e allo stesso tempo un incubatore di un welfare di comunità.









Immaginiamo invece che dal 27 lo scenario proponga un governo comunale e un governo regionale di centrodestra. Con il Pd bastonato dall'elettorato. Non sarebbe il caso di ripartire da una sana autocritica?

Ogni cosa a suo tempo. Adesso siamo impegnati a vincere le elezioni sia al comune di Vercelli che in Regione.





Finiamo con un'altra simulazione, l'ultima: io so poco di lei. Perché dovrei votare per il suo schieramento? Cosa ha fatto, lei, per questo territorio?

In questi anni in cui sono stato parlamentare e sottosegretario al lavoro, non ho mai dimenticato il mio territorio. Ho seguito e contribuito a risolvere importanti crisi aziendali della nostra provincia (IFI di Santhia' e IPB di Crescentino); ho accompagnato l'arrivo di Amazon a Vercelli. Con le mie deleghe di sottosegretario, ho favorito anche per la nostra Regione la crescita dei posti per il servizio civile dei giovani, il sostegno agli enti del terzo settore nonché lo sviluppo del sistema duale attraverso l'apprendistato formativo. Con il consigliere regionale Corgnati, abbiamo tutelato la sanità vercellese e favorito nuovi investimenti sugli impianti sciistici per il turismo invernale in Valsesia. Grazie ai provvedimenti dei Governi Renzi e Gentiloni, molte scuole vercellesi hanno potuto essere ristrutturate, messe in sicurezza e diventare più belle per un investimento superiore ai 20 milioni di euro. E ora vorrei, se sarò eletto, mettere a disposizione queste competenze acquisite nel campo della formazione professionale, dei servizi per il lavoro e del Terzo settore per la nostra Regione e per il nostro territorio.