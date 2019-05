Tre feriti nella Panda finita fuori strada

È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto, nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio. Protagonista una Fiat Panda, finita fuori strada a Verrone, sulla bretella che collega la Strada Trossi allo stabilimento Cedas Lancia. Probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, il conducente ha perso il controllo dell'auto in curva, finendo in una riva a bordo strada. Ad estrarre dalla vettura guidatore e passeggeri ci hanno pensato i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso; lievemente ferito il terzo coinvolto. Sul posto anche la Polizia Stradale di Biella per rilievi e viabilità.