Stroncato da un malore a 44 anni

Il suo ultimo post è stato “Domani si parte: direzione Pordenone”. E proprio sulla strada per Pordenone un malore ha stroncato Giuseppe “Beppe” Chiarello, trasportatore vercellese di 44 anni. “Un vero lavoratore e una brava persone – ricordano sui social tantissimi amici, attoniti per la notizia – per lui contavano la famiglia, il lavoro, gli amici”.

Sposato con Katia e padre di una ragazzina e di un bimbo più piccolo, Chiarello era un grande tifoso della Pro Vercelli e un padre sempre presente nella vita dei figli, come ricorda in un post, Betty Ceretti, dello Skating Vercelli, società nella quale milita la figlia. “Presenza e amore, ciò che avevi sempre, per la tua famiglia di sangue e per noi, la tua famiglia sulle rotelle... Questo ci lasci come insegnamento... Mi mancheranno i nostri sms, mi mancheranno i nostri discorsi e i nostri incitamenti reciproci che si concludevano a suon di "gladiatore" e "metallizzati". Riposa in pace... Sei stato un uomo, un marito, un padre e un amico speciale. Ti ricorderemo sempre sorridendo come vorresti tu”. La data dei funerali verrà resa nota nelle prossime ore.