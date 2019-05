Due bimbe morsicate da un pitbull, in casa

Dramma, nella serata di martedì in un'abitazione di Santhià. Un pitbull ha aggredito due bambine di 12 anni e 18 mesi. È accaduto in via Virgilio, a Santhià.

Le bimbe erano in casa con mamma e papà quando il cane, per motivi ancora da capire, le ha aggredite: per la più piccola, ferita al volto e a un orecchio, è stato necessario il trasferimento, in elisoccorso e in codice rosso, al Cto di Torino.

È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

La seconda bambina, 12 anni, meno grave, è stata portata a Vercelli. Sul posto, per i soccorsi e per accertare la dinamica del fatto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il cane, posto sotto sequestrato, è stato affidato al canile.