Auto nel canale: una persona in ospedale - FOTO

Ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e capottando in un canale. Intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di martedì, intorno alle ore 22.30, a Villarboit sulla strada Trossi per incidente stradale.

Le squadre del Comando Provinciale di Vercelli è intervenuta dopo la segnalazione del mezzo finito nel canale irriguo adiacente. Il personale, dopo aver constatato che il conducente era riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo, hanno attuato il sollevamento dell’autovettura per la messa in sicurezza del mezzo ed effettuato le verifiche sulla presenza di ulteriori passeggeri.

Il conducente è stato trasportato in ospedale dai mezzi di soccorso per gli accertamenti del caso; la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è in fase di accertamento da parte delle forze del'ordine.