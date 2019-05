In festa per nonna Cesarina, 100 anni di forza e serenità

Borgo d'Ale in festa per nonna Cesarina, che lunedì sei maggio ha tagliato il traguardo dei 100 anni. "Abbiamo avuto l'onore e il piacere di partecipare a questo momento di felicità e soddisfazione con te e la tua bella famiglia, allietati dalle note dei bravi componenti la Banda Musicale di Borgo d'Ale - scrive in un post il sindaco, Pier Mauro Andorno -. Abbiamo assaporato ampiamente la gioia di porgerti, a nome di tutta la la comunità borgodalese, i più affettuosi auguri per il tuo centesimo compleanno e siamo contenti ed ammirati per questo magnifico traguardo che hai raggiunto e superato".

Forza, allegria e benevolenza sono le caratteristiche della "prima" cittadina di Borgo d'Ale, la più anziana residente del paese.