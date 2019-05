Atap: nomine, polemiche e dimissioni. L'azienda è senza presidente

Nella giornata di lunedì era stata ufficializzata la nomina dell'ex segretario del Pd biellese, Giovanni Boerio, alla presidenza di Atap. Con lui, nel cda dell'azienda che occupa di trasporti, anche due vercellesi, Michele Pairotto (tronzanese in quota Lega) e Ileana Buffa (in quota Forza Italia). Una nomina accolta dalle polemiche politiche, vista la campagna elettorale in corso.

Martedì il nuovo colpo di scena in casa Atap: pochi minuti fa il neo presidente e il consigliere di amministrazione dell'azienda trasporti, Giovanni Boerio e Franca Lizza, in quota al Pd, hanno rinunciato all'incarico, a causa soprattutto delle furenti polemiche di quest'ultime ore.

“Al fine di garantire la transizione dell'azienda al dopo elezioni, avevo dato la mia disponibilità ad assumere fino a ottobre l'incarico di Presidente di Atap per puro spirito di servizio, nell'ambito di un accordo politico tra le due provincie che sono soci di riferimento della società – spiega Boerio - Preso atto della ostilità e delle accuse di spartizione del potere, che ledono l'onorabilità mia personale e del Pd, e rappresentano una ingrata falsità, ho deciso di non accettare l'incarico invitando tutti gli altri membri incaricati che hanno come riferimento la Lega e il centrodestra a fare altrettanto, per consentire la nomina di un Cda tecnico di transizione per traghettare Atap fino al periodo postelettorale”.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco uscente di Biella Marco Cavicchioli: “Si voleva garantire la continuità all'azienda nell'ambito di un accordo condiviso da tutti. Ma preso atto che questa azione è stata intesa come spartizione e non volendo ledere la sua onorabilità e quella del Partito Democratico, Boerio ha deciso di non accettare l’incarico e ha invitato anche il centrodestra e Lega a fare altrettanto”.