"Ciao bomber, resterai sempre nel nostro cuore"

Varallo in lutto per Massimo Rege, storico attaccante della Dufour, morto a soli 50 anni. Era una persona molto nota e apprezzata nel mondo del calcio e anche nella cittadina valsesiana dove viveva. Moltissimi i commenti e i ricordi che in queste ore stanno affollando i social: amici e conoscenti, sconvolti dalla notizia della morte di Rege, lo ricordano come un uomo di valore, capace di affrontare le difficoltà della vita.

“Voglio ricordarti con il tuo sorriso, con le tue battute, con tutte le risate che abbiamo condiviso. Lasci un un gran vuoto. Sarai sempre nel mio cuore come un dolce ricordo”, scrive un'amica.

“Ciao Bomber buon viaggio, una volta spaccavi le porte da Calcio ora spacca le porte del Paradiso...” è il saluto di un altro concittadino.

La data del funerale di Rege, che lascia la compagna e la nonna, non è ancora stata fissata.