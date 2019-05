Auto in un campo: una persona in ospedale

Incidente, nella serata di lunedì, in frazione Galli, a Crescentino. Intorno alle 23, una BMW è uscita di strada schiantandosi in un campo della frazione Galli di Crescentino sulla SP31 bis. Si è trattato di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altre vetture e le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto per i soccorsi, insieme al personale sanitario sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Un uomo, ferito in modo per fortuna non grave, è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. I carabinieri di Crescentino si sono occupati della gestione della viabilità e della ricostruzione della dinamica del sinistro.