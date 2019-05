Arrivano le reliquie della santa di Lourdes

Arrivano mercoledì, in città, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous che, fino a venerdì, sosteranno a Vercelli, in cattedrale, per essere esposte alla pubblica devozione dei fedeli.

"Non vi obbligo a credermi, ma non posso che rispondervi dicendo quello che ho visto e udito" è il tema della "peregrinatio" che coinvolge le reliquie della giovane che vide la Vergine a Lourdes

Il programma del pellegrinaggio prevede, mercoledì 8 maggio alle 21, l'accoglienza delle reliquie in duomo e Vespri solenni presieduti dall’arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo.

Giovedì 9 dalle 9 alle 12.30 la cattedrale di Sant'Eusebio sarà aperta per consentire le visite agli alunni delle scuole primarie; nel pomeriggio alle 15, le reliquie saranno portate in carcere per un momento di preghiera con e tra i detenuti; alle 16 faranno una seconda tappa cittadina all’ospedale Sant'Andrea, per la preghiera con malati e operatori sanitari; infine torneranno in duomo dove, alle 21, monsignor Marco Arnolfo presiederà la concelebrazione eucaristica solenne.

Venerdì 10 maggio, alle 9.30, è previsto un momento di spiritualità guidato da monsignor Paolo Angelino, direttore dell'Oftal, seguito dall’adorazione eucaristica, tema “Bernadette Soubirous: uno strumento nelle mani di Dio” (l’incontro è aperto a tutti, sacerdoti e diaconi, laici e consacrati, religiose e religiosi) ; nel pomeriggio, alle 15, si pregherà con il rosario, al termine del quale sarà officiata la messa per i malati, gli anziani, i pensionati e i disabili; alle 20.45, come avviene a Lourdes, è in programma la toccante, suggestiva fiaccolata mariana con i flambeaux intorno alla piazza del Duomo. Sono invitati in particolare i bambini della prima Comunione e sono attese decine di fedeli da tutta la diocesi di Vercelli.