"Quattro chiacchiere con i pendolari"

"Nonostante qualcuno tenti sempre di tacciarci di snobismo, ci sono nostri candidati che vivono quotidianamente la realtà pendolare e sono molto coscienti dei problemi che questa vita comporta. Perciò questa mattina siamo stati dalle 6,15 alle 8 in stazione, per incontrare i pendolari vercellesi". Il "diario" elettorale di SiAmo Vercelli segnala una nuova iniziativa per aprire questa settimana di campagna elettorale.

"Fare campagna elettorale è un'esperienza molto bella e interessante, ovviamente se fatta con entusiasmo e spirito di gruppo - fanno sapere attraverso un post sulla pagina Facebook - E' necessario andare dalle persone, parlare loro insieme, entrarci in empatia. Per far ciò è necessario anche fare dei sacrifici: questa mattina siamo stati in stazione dalle 6.15 per incontrare i tanti pendolari vercellesi. Due chiacchiere, strette di mano e un opuscolo con le nostre proposte per migliorare anche la loro qualità della vita".