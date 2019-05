"Piscine, impianti sportivi, videosorveglianza: ora parlo io"

Piscine, un tema caldo in una campagna elettorale partita tra pesanti polemiche. A raccontare la sua verità è Carlo Nulli Rosso, assessore e vicesindaco del Comune di Vercelli: perché un intervento su questo tema?

Qualcuno ha detto di averci lasciato in eredità un progetto bello confezionato e che abbiamo passato cinque anni a sfogliare le margherite. Solo che non è andata affatto così. Innanzi tutto, in eredità, ci siamo trovati due piscine chiuse – via Prati dal 2012 e il Centro Nuoto dal 2013 – e altrettanti contenzioni aperti tra il gestore e la precedente amministrazione. I vercellesi si ricordano cosa accadde? Via Prati venne chiusa dopo un sopralluogo dell'Asl che rilevò gravi carenze, il Centro Nuoto dopo che il crollo di un controsoffitto aveva fatto emergere la presenza di amianto. Tra l'altro ricordiamoci anche che il crollo avvenne di notte, quando l'impianto era chiuso. E fu una fortuna, altrimenti staremmo qui a parlare di storie ben più tragiche.

Ma c'era anche un project financing licenziato dalla passata amministrazione, giusto?

Sì era stata fatta una manifestazione di interesse per un progetto da 800mila euro di sistemazione del Centro Nuoto. Si presentò una ditta che, a fronte di un progetto da 3 milioni e 400mila euro, avrebbe rifatto il tetto e incapsulato l'amianto senza rimuoverlo. Ma non avrebbe fatto altre migliorie su un impianto che era ormai datato. E poi: per avviare quel project financing, la banca chiedeva garanzie. Qualora la ditta avesse saltato delle rate, doveva essere il Comune a subentrare. Ma il Comune non avrebbe mai potuto dare quella garanzia perché, a causa dei famosi 16milioni di disavanzo tecnico – ereditati pure quelli – non poteva accendere mutui. Infine la ciliegina sulla torta: la sentenza che, nei contenzioso aperto dalla passata amministrazione sul Centro Nuoto, ha dato ragione al gestore. In quella sentenza c'è scritto che doveva essere il Comune a svolgere gli interventi straordinari sullo stabile. E chi per dieci anni aveva governato la città, non aveva fatto niente.... Quindi saremmo noi ad aver sfogliato le margherite?

Però il problema piscina coperta non è ancora risolto.

Sì ma perché la ditta alla quale avevamo affidato i lavori è fallita e quindi abbiamo dovuto attendere di tornare in possesso del cantiere. Venerdì 8 maggio c'è l'affidamento dei lavori all'azienda che realizzerà la copertura sulla base del progetto elaborato da questa amministrazione. Però quello che voglio sottolineare è che non erano solo le piscine a essere ridotte così male. Tutta l'impiantistica sportiva era in condizioni simili. La prima cosa che ho fatto è stata la verifica dello stato in cui versavano i vari impianti: un dossier nel quale sono stati identificati i problemi e le migliorie da effettuare. E' da lì che parte la riqualificazione che abbiamo attuato in questi anni e di cui nessuno si era occupato nei dieci anni precedenti. La stessa cosa che è capitata negli altri settori dei quali mi sono occupato, dalla videosorveglianza alla Polizia locale alla Protezione civile.

Dalle piscine alla videosorveglianza il salto è lungo...

No è la stessa cosa: quando siamo arrivati abbiamo trovato circa 100 videocamere che, per la gran parte non funzionavano. Adesso ne abbiamo 219 in funzione, più sette fisse e una mobile che utilizziamo contro l'abbandono dei rifiuti, il sistema Safety per i controlli sulle auto. E, tanto per dimostrare che non siamo noi a sfogliare le margherite, abbiamo aumentato il personale della Polizia locale, facendo 11 assunzioni e istituendo i Bike Patrol e, notizia recentissima, abbiamo avuto i fondi per l'installazione di altre 30 videocamere ai varchi della città che, collegate a un database nazionale, permettono di controllare le targhe in entrata e scoprire se quelle auto sono intestate a delinquenti o a persone che non possono stare sul territorio vercellese. Questo, unito al nuovo piano di Protezione civile, ci fa dire con orgoglio che la nostra amministrazione ha messo la sicurezza al primo posto. In tutti i campi: dallo sport all'ordine pubblico.