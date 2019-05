I 59 candidati in corsa con Roberto Scheda: "La nostra sfida per riportare il sorriso a Vercelli" - FOTO

Teatro Civico gremito per la presentazione delle liste che sostengono la corsa dell'avvocato Roberto Scheda alla carica di sindaco. Platea, palchi e barcaccia affollati, poesie di Pino Demaria, canzoni e immagini della tradizione vercellese a far da colonna sonora a una presentazione che, alternando ironia a momenti seri, video e interviste da vivo, ricorda molto le grandi convention americane. Applausi e standing ovation a raffica per il candidato sindaco ed Enrico Demaria nel ruolo di intervistatore a condurre la presentazione del programma.



Tanta gente con un pubblico eteregoneo. Dagli amici di Scheda e dei suoi tre figli, ai Bordonaro, a gente dichiaratamente di sinistra, a ex leghisti come Ercole Fossale e Mario Catino per arrivare a leghisti di un certo peso politico, come la candidata alle Regionali Michela Rosetta (che ha già manifestato il suo malumore attaccanto l'altro candidato nel proporzionale in Regione, il valsesiano Dago).

Da Scheda arriva subito una dichiarazione politica a sgombrare il campo da illazioni e chiacchiere: "Noi non ci alleiamo con nessuno. Siamo liberi. Lo siamo oggi e lo saremo dopo le elezioni. E, tanto per essere chiari: Non c'è nessun accordo sottoscritto con Maura Forte o con le sue liste".

Poi spazio ai quattro temi forti di una campagna elettorale che Scheda annuncia "senza attacchi e senza critiche verso gli altri candidati".

Il lavoro: "Senza lavoro non c'è sorriso, non c'è serenità, non c'è dignità. Le famiglie vanno in crisi, la crisi crea il degrado e il degrado crea violenza, insicurezza. Il nostro impegno è valorizzare la formazione universitaria di qualità, guardare alle nuove tecnologie, creare le condizioni perché il nostro territorio sia attrattivo. Noi avremo un assessorato al Lavoro che si occuperà di queste tematiche, insieme ad associazioni di categoria, sindacati e mondo imprenditoriale. Dobbiamo rivitalizzare il nostro centro, riaccendere le luci delle vetrine, offrire sgravi a chi apre attività commerciali".

Le famiglie, e soprattutto quelle che hanno da accudire un anziano, un disabile, un bimbo speciale. "E io so di cosa si parla. L'esperienza con il mio nipotino, mi ha fatto capire che è un nostro dovere occuparci del loro futuro. Per questo mi sono impegnato per la legge Dopo di Noi. Il nostro impegno dev'essere volto a far stare bene queste famiglie, a dare spazi, cure, luoghi di incontro e di assistenza, ideare progetti per rendere le persone autonome".

La cultura, il mondo della scuola, dell'università e dello sport. I musei da valorizzare per creare occasioni di turismo, di crescita, di incontro tra le persone. Le società sportive e soprattutto la Pro Vercelli, con molti ringraziamenti a Massimo Secondo "per aver portato la Pro in B". "Nella nostra lista abbiamo campioni di sport e di vita: Giovanni Torazzo, Claudio Costa, Maurizio Randazzo, Edo Iussich che hanno accettato la nostra sfida".

I giovani e le iniziative per valorizzare il riso. "Dobbiamo avere vetrine aperte, accese, luoghi sicuri in cui trascorrere le serate. Dare sostegno a chi vuole mettersi in proprio per costruire qui il futuro professionale. E poi valorizzare il nostro prodotto principe, creando un grande fiera che metta il riso, quello cucinato, sotto i riflettori. Lo fanno a Verona e non riusciamo a farlo a Vercelli, capitale europea del riso?".

Ecco chi sono i candidati, la loro età e professione

Lista "Voltiamo pagina"

Laura Alemanno, 45 anni, docente; Monica Allegri, 52 anni, operatore socio sanitario; Armando Apice, 54 anni impiegato; Matteo Bongianino, 40 anni, avvocato; Federico Borello, 64 anni, assicuratore; Rodolfo Caldarella, 42 anni, medico specialista; Paolo Campominosi, 35 anni, titolare di scuola guida; Andrea Carenzo, 40 anni, odontoiatra; Salvatore Cassenti, 40 anni, responsabile di magazzino; Manuela Cerruti, 63 anni, commerciante; Andrea Conte, 30 anni, operatore ecologico; Claudio Costa, 55 anni, impiegato; Benedetta Delleani, 41 anni, ingegnere; Enrico Falabino, 66 anni, pensionato; Paolo Forte, 67 anni, commerciante; Stefano Giriolo, 39 anni, esperto in sicurezza aziendale; Monica Giudice, 32 anni, segretaria; Tommaso Givogre, 54 anni, impiegato; Edoardo Iussich, 69 anni, pensionato; Sara Latrofa, 40 anni, commerciante; Alberto Libero, 65 anni, odontoiatra; Patrizia Longo, 65 anni, avvocato; Manuel Lucchini, 36 anni, impiegato; Riccarda Marabelli, 60 anni, infermiera professionale; Elisabetta Morandi, 38 anni, architetto; Nicola Musone, 43 anni, dipendente Asl; Paolo Pavia, 49 anni, consulente aziendale; Italo Quintini 75 anni, pensionato; Maurizio Randazzo, 55 anni, avvocato; Valeria Simonetta, 54 anni dipendente Asl; Giovanni Torazzo, 70 anni, pensionato; Nicoletta Vendola, 54 anni, medico specialista.

Lista "Uniti si vince"

Davide Aglietta 23 anni, commerciante; Roberto Allara, 71 anni, pensionato; Emanuela Amurri, 47 anni, imprenditrice; Matteo Borgia, 35 anni, tecnico impiantista; Giulia Borra, 35 anni, influencer; Marco Busca, 35 anni, tecnico dei sistemi di sicurezza; Giulia Casalvolone, 21 anni, studentessa universitaria; Andrea Cominetti, 43 anni, imprenditore; Francesco Corradino, 55 anni, commerciante; Anna Deregibus, 52 anni, impiegata; Francesca Farrauto, 34 anni, medico specialista; Stefano Fiore, 41 anni, manager; Ludovico Gandolfi, 19 anni, studente universitario; Gian Luca Grasso, 49 anni, sottufficiale dell'esercito; Alfredo Iarrobino, 40 anni, infermiere professionale; Rosalia Ingrascì, 49 anni, impiegata; Giulia Innocenti, 28 anni, organizzatrice di eventi; Piero Mentasti, 49 anni, imprenditore agricolo; Alessandro Negro, 34 anni, responsabile di reparto; Maria Rosa Reale, 58 anni, impiegata; Marco Regalli, 61 anni, geometra; Edoardo Rosso, 33 anni, avvocato; Ylenia Schillaci, 40 anni, impiegata; Giorgio Scianguetta, 29 anni, impiegato; Francesco Sereno, 59 anni, medico specialista; Pietro Speziale, 54 anni, decoratore; Roberta Tamaro, 45 anni, commerciante.