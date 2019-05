Ubriaco, era alla guida di un bus con 30 persone a bordo

L'autobus da turismo è stato avvistato da una pattuglia della Polstrada in servizio sulla A26 nel tratto tra Ovada e Genova. Il veicolo, con diverse persone a bordo, procedeva ad alta velocità. A sembrare sospetta agli agenti era però sembrata l'andatura del mezzo che si spostava tra le diverse corsie. Per questo la pattuglia si è prodigata per fermarlo, obiettivo raggiunto dopo qualche chilometro. Dal successivo controllo effettuato mediante etilometro, il conducente dell’autobus è risultato avere, alla prima prova, un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l; per tale categoria di conducenti professionali, così come per i conducenti neopatentati, è vietato guidare dopo aver bevuto sostanze alcooliche.



All’autista, pertanto, è stata subito ritirata la patente di guida per la successiva revoca ed è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Alessandria per guida in stato di ebbrezza; sono state anche comminate altre infrazioni amministrative per un importo di oltre 600 euro. I 30 turisti, tutti di nazionalità straniera, tra cui 8 bambini, partiti da Malpensa e diretti a Genova, dopo aver ringraziato la Polizia Stradale Italiana, hanno proseguito il loro viaggio in tutta tranquillità con un altro autista, che la ditta proprietaria, nel frattempo, aveva fatto giungere sul posto.