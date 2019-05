In ricordo di Salvatore Perazzo, medico e gattinarese esemplare

A 10 anni dalla scomparsa del dottor Salvatore Perazzo, una delle figure più significative dell’ospedale San Giovanni Battista e di numerosi sodalizi cittadini, a partire dall'Associazione Culturale, il Comune ricorda la sua figura e il suo lavoro domenica 12 maggio. "Una persona stimata e ben voluta da tutta la comunità gattinarese prim’ancora che un medico che tanto si è speso per l’ospedale di Gattinara", ricorda il sindaco Daniele Baglione.



Nel decimo anniversario della scomparsa, i figli e gli amici intendono ricordarlo nella preghiera con una messa che sarà celebrata domenica 12 maggio nella chiesa di San Pietro Apostolo alle 10,30.

Per tale ricorrenza i figli, Lorenzo e Paolo, intendono realizzare una pubblicazione che non sia solamente una biografia, ma che tracci un profilo dell’uomo attraverso ricordi, aneddoti e immagini delle persone che lo hanno conosciuto come medico o come uomo o come amico.

L’Ufficio Comunicazione del Comune è a disposizione per raccogliere i contributi, che poi saranno inseriti nel libro che sarà pubblicato. Chi volesse contribuire può mandare il proprio ricordo agli indirizzi mail stupenengo@comune.gattinara.vc.it oppure ricordodottorperazzo@gmail.com .