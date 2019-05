Santhià: pareggio e festa grande

Giornata di festa per il Santhià. La partita disputata al "Pairotto" davanti al pubblico di casa si conclude con un pareggio contro il Pontestura, ma ormai la formazione di mister D'Agostino aveva già la promozione in tasca. Il ritorno in Promozione è un traguardo importante per la città, dopo anni di limbo in Prima categoria. E dire che fino a qualche anno fa i granata militavano anche nelle prime posizioni della serie D con ambizioni importanti. Quest'anno si è ripartito da un gruppo di giovani che hanno saputo fare gruppo e mettersi in mostra seguendo i dettami di mister D'Agostino. Ieri per l'ultima partita davanti al proprio pubblico era presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco Angelo Cappuccio che ha voluto condividere il momento con la squadra. Adesso la stagione è finita, ma bisogna pensare alla prossima in Promozione dove le novità non mancheranno di certo.



Santhià-Junior Pontestura 2.2

Marcatori: 1' pt Volpato, 35' pt Nishckyk, 13' pt Zarmanian, 5'st Giuseppin.

Santhià: Groppo, Nkwakan, Gargano, Biano, Capato, Salto, Manco, Nishckyk, Gallione, Zamarnian, Vedda. A disposizione: Crotta, Vedda, Groppo, Toniolo, Pola, Rosso, Rigoni, Dosso, Genestrone. All.: D'Agostino

Junior Pontestura: Ormelse, Volpato, Temporin, Sala, Giuseppin, Giorcelli, viazzi, Salerno, Di Martino, Vergnasco, Zaia. A disposizione: Montiglio, ferrero, Chimento, Sanello, Bet, Coppo, Roccia, Iacomussi, Borelli. All.: Merlo.

Arbitro: Costanzo Cafaro di Bra