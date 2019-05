Mokaor: tutto pronto per i playoff

Pur giocando benissimo la Mokaor non riesce a mantenere la prima posizione del girone A.

La vittoria di Asti a Savigliano unita alla sconfitta per 3-2 delle bicciolane a Mondovì, permettono alle astigiane di agguantare la prima posizione, proprio nell’ultima giornata.

La Mokaor quindi dovrà disputare il gironcino delle seconde e delle terze per potere avere una chances di provare a riconquistare la B2.

Le vercellesi viste a Mondovì, hanno veramente giocato bene, sfiorando la vittoria piena che sarebbe stata più che meritata.

Purtroppo i primi due set persi ai vantaggi hanno condizionato la gara che è poi sfociata con la sconfitta.

Con Rega out e la sua assenza si è fatta sentire, mister Reggio schiera: Sella in palleggio, Mandelli opposta, Mossetti e Zambotti ali, Segnan e Bertolone centrali e Paggi libero

La prima frazione vede le due squadre lottare punto a punto sino al 24/23 a favore della Mokaor.

Purtroppo su quel punteggio, Mossetti e compagne non colgono l’occasione di chiudere il set, mentre le padroni di casa invece riescono nell’intento vincendo per 26/24.

La stessa storia si ripeterà anche nel secondo periodo con la Mokaor ancora in vantaggio questa volta per 25/24, che non coglie l’attimo e viene superata sul filo di lana dalle monregalesi per 27/25.

Peccato perché visti i valori in campo se c’era una squadra che avrebbe meritato il vantaggio per 2-0, sicuramente sarebbe stata la Mokaor.

Nel terzo set la gara cambia volto, con la Mokaor concreta precisa in ogni fondamentale, che non dà scampo al Mondovì superandolo per 25/12.

Nella quarta frazione è ancora la Mokaor che tiene banco e nonostante il recupero nel finale delle padroni di casa, riesce a conquistare anche la quarta frazione per 25/20.

Si va quindi all’ultimo atto con la palestra di Mondovì trasformata in una bolgia da tamburi e campanacci senza nessun motivo plausibile ( ma prima dove erano?) che permetteranno alle monregalesi di conquistare il quinto set per 15/10 e la gara per 3-2.

Un vero peccato per la Mokaor che aveva la possibilità di conquistare il bottino pieno visto quanto fatto in campo.

Ma adesso inizia un altro film.

E’ ora di play off, con la Mokaor che affronterà nel girone delle seconde/terze, Team Volley Novara, Lasalliano ed Alba.

Per quanto riguarda la Mokaor, si inizierà sabato 11 maggio a Vercelli alle ore 18 alla palestra Bertinetti contro il Team Volley Novara, si replicherà mercoledì 15 maggio alle ore 20,30 sempre a Vercelli contro il Lasalliano Torino e si concluderà sabato 18 maggio in quel di Alba.

La prima incontrerà la perdente di Bra ed Asti.

Chi vincerà sarà promossa in B2.

Ci vorrà una Mokaor che dovrà mettere in campo le quattro C: cuore, coraggio, cervello e c…….

MONDOVI’ - MOKAOR VOLLEY 3-2 (26/24 27/25 12/25 20/25 15/10 )

Bertolone (16), Sella(6), Bergamasco, Mossetti (11), Micillo, Comello, Mandelli (7), Bertinazzi, Paggi L, Furgato L2, Zambotti 17, Segnani 15, Fumarulo. Allenatori Reggio-Vigliani.