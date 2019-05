L'addio di Vercelli Amica: tra bilanci e frecciate polemiche

"Vercelli Amica" chiude la sua esperienza politica. Dopo cinque anni, la lista civica voluta dall'allora candidato sindaco del centro destra, Enrico Demaria, si scioglie e - mentre alcuni dei suoi componenti hanno già annunciato l'adesione alle liste a sostegno di Roberto Scheda - l'ex candidato sindaco annuncia invece il ritiro dalla scena politica.

Tempo di bilanci dunque, per un gruppo che, in questi anni, ha presentato 150 tra interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e istanze di sindacato ispettivo presentati legate ai problemi della città di Vercelli. E tempo anche, di togliersi qualche sassolino dalle scarpe...

"Per me è stato un grande onore vivere quest'esperienza di consigliere comunale - commenta Demaria - è una parentesi che si chiude in modo molto positivo. Innanzi tutto vorrei ricordare che noi, insieme agli altri partiti che facevano parte della coalizione, ci presentammo in Consiglio consegnando 9mila euro raccolti durante la campagna elettorale da destinare al settore del Politiche sociali. Come hanno fatto altri colleghi, anche noi abbiamo rinunciato ai gettoni di presenza e crediamo di aver fatto un'opposizione attenta ai problemi della città".

Tra le soddsifazioni maggiori quella di aver fatto dotare la città di un piano acustico e di aver proposto e ottenuto lo sconto sulla Tari per chi adotta un cane randagio. Ma anche di aver partecipato all'organizzazione di importanti iniziative culturali, come le mostre su Marcello Lbra, Pimpi Roncarolo e a quella sui campioni della scherma. "Risultati importanti - ha detto Demaria - che abbiamo ottenuto grazie alla collaborazione di altre forze politiche, di maggioranza e di opposizione e di Stefano Pasquino che per un lungo periodo ha aderito al nostro gruppo. E noi non abbiamo certo problemi a condividere questo merito, contrariamente ad altri che, ora che sono in campagna elettorale, si dimenticano il ruolo fondamentale che il nostro gruppo ha avuto in tante occasioni. I risultati si raggiungono lavorando insieme; solo un analfabeta della politica può pensare di ottenere qualcosa da solo".

Nell'annunciare il ritiro, Demaria ringrazia tutte le persone che cinque anni fa hanno creduto in lui e che, dopo le elezioni, sono state preziose nel segnalare i problemi grandi e piccoli della città. Alcuni di loro, tra cui il capogruppo Maurizio Randazzo, proseguiranno l'esperienza politica insieme a Roberto Scheda (che Demaria per primo ha proposto come candidato sindaco) portando avanti l'espienza fin qui maturata. Ed è proprio Randazzo a tirar fuori i "sassolini".

“Tutto il dossier ACES per fare di Vercelli una città dello Sport è stato curato da noi - attacca - Io ho trovato i contatti ed Enrico ha scritto la relazione di presentazione. Nessuno ci ha mai detto grazie, ma in compenso, adesso, organizzano una mega festa dello sport a una settimana dalle elezioni, anticipandola di quattro mesi rispetto agli anni scorsi ed erogando centinaia di migliaia di euro. Abbiamo fatto tante segnalazioni relative a problemi di sicurezza, bellamente ignorate: abbiamo chiesto i Vigili di Quartiere e l'illuminazione dei passaggi pedonali. Quando ne parlavamo noi hanno fatto finta di niente. Ora si vantano dei lampioni intelligenti che Asm metterà in futuro...".

Nel mirino di Randazzo, soprattutto, uno slogan che il sindaco uscente, Maura Forte, ha diffuso attraverso i social "Per noi parlano i fatti, per altri solo bugie e menzogne...". "Una frase che non si può commentare - dice Randazzo - così come non si può commentare il fatto che, venerdì prossimo verrà consegnato il cantiere per la copertura della piscina del Centro Nuoto. Un atto che va contro la delbera votata dal Consiglio comunale. Ma, del resto, in questi cinque anni, l'amministrazione ha sistematicamente ignorato mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio. E poi saremmo noi a dire bugie...".