Disastro maltempo: alberi e pali pericolanti. In città volano via 100 metri quadri di tetto

L'improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta tra sabato e domenica sul vercellese ha causato seri danni. Dalle 7,30 alla tarda mattinata di domenica, la sala operativa della centrale di Vercelli ha ricevuto 25 richieste di intervento per sopralluoghi statici, alberi e pali pericolanti, tetti scoperchiati e caduta massi.

Le operazioni per fronteggiare i danni causati da grandine (sabato sera un violentissimo temporale si è abbattuto sulla città e la grandine è caduta abbondante soprattutto nella zona dell'area industriale di Larizzate) e vento proseguiranno per buona parte della giornata di domenica.

In città, situazione difficile in via Durandi, dove una squadra del Comando Provinciale di Vercelli è stata al lavoro sul tetto di un condominio al civico 6 per la messa in sicurezza di circa 100 metri quadri di tetto divelto dalle forti raffiche di vento. Le squadre di Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate in svariati interventi di controllo e messa in sicurezza di edifici e strutture danneggiate dal vento: 30 gli operatori impegnati sul campo tra Vigili del Fuoco professionisti e volontari.