Mondo della scuola in lutto per uno storico maestro

Mondo della scuola gattinarese in lutto per la morte di Ginetto Mantovani, storico insegnante delle elementari della cittadina, dove aveva insegnato per gran parte della sua carriera. Aveva 69 anni e, da qualche tempo, era in pensione. La notizia della sua morte, che ha fatto rapidamente il giro della città, ha creato grande dolore tra i moltissimi ex studenti che lo avevano conosciuto e apprezzato come insegnante.

Mantovani era anche uno storico componente banda musicale Santa Cecilia: era un grande appassionato di musica e trasmetteva questo suoi interesse anche agli studenti. A scuola era anche stato tra i primi a occuparsi di informatica e - come ha ricordato in una bella lettera una ex collega - metteva volentieri le sue conoscenze a disposizione delle colleghe e dell'attività didattica.

Mantovani lascia la moglie Rita e il figlio Marcello con Alessia. Il rosario viene recitato lunedì alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, dove martedì pomeriggio alle 15, verrà officiato il funerale.

Tantissimi i ricordi che, in queste ore, vengono condivisi dagli ex alunni, molti dei quali, crescendo, avevano mantenuto un legame grande affetto verso il loro maestro.