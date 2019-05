Incendio alla Sicor: nessun rischio per l'ambiente

Nessun problema ambientale, fortunatamente, ha fatto seguito all'incendio divampato nel pomeriggio di sabato alla Sicor Teva di strada del Brianco a Santhià. Il fumo nero che si è sviluppato in seguito al rogo - e che era ben visibile sia da Santhià che da Salussola - non conteneva sostanze chmiche utilizzate nella lavorazione dell'azienda famaceutica.

A rassicurare la popolazione è lo stesso sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio che, in un post pubblicato nella serata di sabato su Facebook, precisa di "aver ricevuto le rassicurazioni in proposito del funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Appena mi è stata comunicata la notizia dell'incendio mi sono recato sul posto con Polizia locale, Carabinieri di Santhià e un funzionario della Prefettura di Vercelli. Le fiamme sono state subito domate dai Vigili del Fuoco di Santhià e Livorno e dai reparti interni di antincendio, non ci sono stati feriti, nè intossicati nè fuoriuscite di gas pericolosi per la popolazione. La situazione è completamente sotto controllo".