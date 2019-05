Assaltò il furgone carico di sigarette: arrestato un 43enne latitante da oltre un anno

Nel 2013, insieme ad alcuni complici, aveva assaltato un furgone carico di sigarette e sequestrato l’autista. Un episodio che aveva destato molto sconcerto a Crescentino.

Processato e condannato per quei fatti, l'uomo si era nel frattempo dato alla macchia e la sua latitanza è durata fino a venerdì quando il ricercato, un 43enne nato e residente ad Asti è stato rintracciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vigevano durante un controllo stradale in corso Genova. Nei confrionti dell'uomo, 43enne nato e residente ad Asti, pregiudicato, pendevano un’ordinanza di Esecuzione per la Carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Vercelli il 9 aprile 2018, per i reati di rapina e sequestro di persona in concorso commessi a Crescentino il 9 maggio 2013, quando aveva assaltato con tre complici un furgone carico di sigarette e sequestrato l’autista, e un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva emessa dal Tribunale di Asti il 24 luglio 2018, per il reato di furto aggravato in concorso commesso ad Asti il 12 dicembre 2017 in due diverse abitazioni con violenza sulle cose e con volto travisato.

All’atto del controllo, il 43enne era sprovvisto di documenti di riconoscimento ed è stato quindi portato in caserma dove è stato identificato mediante i rilievi foto-dattiloscopici.

Al termine delle formalità procedurali, è stato condotto in carcere a Vigevano, dove sconterà una condanna di due anni e tre mesi di reclusione. Inoltre dovrà versare una pena pecuniaria di 1200 euro.