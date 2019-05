Taglio del nastro per il campo della Virtus

Proseguono gli interventi di recupero di sette impianti sportivi di Vercelli e ieri mattina, sabato 4 maggio, è stato ufficialmente inaugurato il campo in sintetico realizzato al centro sportivo di via Baratto gestito dall’associazione A.S.D. Virtus Vercelli



Il presidente Mario Corvino, dirigenti e collaboratori hanno accolto il sindaco Maura Forte e gli assessori Andrea Coppo e Carlo Nulli Rosso con i quali hanno preso visione dei risultati dell’intervento che ha visto un investimento di 350.000 euro circa.



Oltre al campo in sintetico è stato realizzato un pozzo artesiano, si è provveduto a installare un impianto fotovoltaico e sono stati costruiti nuovi spogliatoi.



“Le associazioni attendevano questi interventi da decenni – dicono il sindaco Forte e gli assessori Coppo e Nulli Rosso – e finalmente si è dato il via ad un vasto programma di riqualificazione di tutti gli impianto sportivi. Questo è il quinto impianto sul quale siamo intervenuti e a breve partiranno altri lavori come la riqualificazione completa del campo Coni per l'atletica leggera e altri interventi su altri impianti”. L'assessore Coppo inoltre ha comunicato ai dirigenti della Virtus che è già in programma l'impianto di illuminazione a led ( potrebbe già essere effettuato entro la fine dell'anno) e il rifacimento della recinzione del campo in quanto quella esistente rischia di non essere più omologata con grave pregiudizio allo svolgimento dell'attività.