Scherma: per Pro Vercelli argento italiano (categoria Master) - FOTO

Settimana di successi per gli atleti dell’A.S. Pro Vercelli, tutti impegnati su più fronti, dai Giovanissimi ai Master.

Proprio da questa categoria arrivano le prime soddisfazioni del mese di maggio.

La squadra di spada femminile, composta da Federica Ariaudo, Lucrezia Elvo ed Elisabetta Ferrero, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani a Casale Monferrato. Le spadiste della Pro, autrici di un’ottima prestazione, si sono arrese solo in finale contro la Pro Novara capitanata da Luisa Milanoli.

Nella prova individuale riservata alla categoria 1, Elisabetta Ferrero, da tempo anche maestra d’armi della sala di via Massaua, si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo, fermata alla priorità in semifinale da Marta Terzani, poi seconda alle spalle di Isabella Cargnoni. Nella prova individuale riservata alla categoria 0, da segnalare anche l’undicesimo posto dell’altra portacolori della Pro Vercelli, Federica Ariaudo. Encomiabile la prova fornita da queste donne, lavoratici, professioniste e madri, nella vita di tutti i giorni eppure appassionate atlete, che con entusiasmo e dedizione si allenano per il piacere di star bene, far crescere i più giovani e continuare a gareggiare.

Altro fronte, quello degli atleti più giovani che calcano le pedane della società vercellese, protagonisti, con una vittoria, un podio e diversi piazzamenti, mercoledì 1 maggio, a Dalmine (BG), nel 16° Trofeo di Primavera.

Successo tra i Giovanissimi (2007) per Emanuele Mancini, nuova promessa della sala di via Massaua, già vittorioso quest’anno nella prova casalinga di Caresanablot. Per quanto riguarda i piazzamenti, ottimo il 6° posto di Francesca Saettone e il 7° di Elia Galli nella categoria riservata a Ragazzi/e e Allievi/e (2006). Ad un passo dalla finale ad 8, nelle gare riservate ai 2007, 9° posto per Marco Ferraris tra i maschi e Matilde Passera tra le femmine.

Dulcis in fundo, nella categoria Open (2000), podio e terzo posto per Erica Verri, protagonista anche a Casale Monferrato, oggi, nella prova di Coppa Italia valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria. L’obiettivo era appunto ottenere il pass per la massima competizione italiana ed Erica lo ha centrato con un eccellente 8° posto nella classifica finale, insieme alla compagna di squadra, Benedetta Repanati, anche lei finalista, 5° al termine della prova.

Grazie a questo risultato, Benedetta ed Erica gareggeranno ai prossimi campionati Italiani Giovani in programma dal 24 al 26 maggio a Lecce, insieme alle altre due portacolori della società, Marzia Cena, a caccia domani di un pass anche nella gara cadette, e Federica Isola, entrambe già qualificate di diritto nella categoria Giovani.

La Coppa Italia a Casale proseguirà fino a domenica, con buone speranze di veder qualificati altri spadisti vercellesi.

Intanto, dopo la pausa di aprile, parte ufficialmente la corsa della neo campionessa del mondo Federica Isola verso le Olimpiadi di Tokyo2020. La spadista vercellese sarà impegnata infatti nel week-end a Cali (Colombia), nel secondo Grand Prix FIE della stagione, gara del circuito di Coppa del Mondo, primo appuntamento valido per la qualificazione olimpica. Sabato giornata di qualificazioni e domenica, dalle 16 ora italiana, scatteranno gli assalti dei tabelloni principali che, nella notte italiana, decreteranno la vincitrice.