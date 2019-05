Incendio in un'azienda farmaceutica: mezzi di soccorso in azione

Incendio nello stabilimento Sicor di Santhià, azienda farmaceutica che fa parte della multinazionale Teva e che si trova in Strada Vecchia per Biella, sulla via del Brianco.

Secondo le prima informazioni il rogo si sarebbe sviluppato nel reparto della produzione da dove i dipendenti sono stati fatti evacuare rapidamente. Nell'aria si è diffuso subito un fumo acre mentre, in brevissimo tempo, forze dell'ordine e mezzi di soccorso sono entrati in azione.

Al momento, per fortuna, non si segnalano feriti né persone intossiacate: sul posto, comunque, è presente, insieme a Carabinieri, Polizia locale e al personale dei Vigili del Fuoco, anche l'equipaggio del 118 per ogni evenienza.

Al momento non sono note né le cause né l'entità del rogo.

(notizia in aggiornamento)