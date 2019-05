"Lavati le mani: salverai delle vite"

"Salva delle vite: lavati le mani” (Save lives: clean your hands) è lo slogan dell’undicesima edizione della “Giornata Mondiale dell'igiene delle mani” promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che si celebra ogni 5 maggio. Lavarsi le mani è un gesto tanto semplice quanto importante, sia in medicina che nella vita quotidiana, per ridurre i rischi di trasmissione di microbi potenzialmente pericolosi. Lavarsi le mani correttamente è una delle misure più efficaci per proteggersi dalle infezioni e dalle tossinfezioni alimentari. Molte persone sottovalutano l’importanza di lavarsi frequentemente le mani, soprattutto fuori casa, non considerando che sono ricettacolo di germi che possono essere responsabili di varie malattie; il maggior numero di contaminazioni e trasferimenti di germi avviene, infatti, attraverso le mani. Nell'ASL NO, dal 2010 vengono messe in atto iniziative per promuovere questa pratica attraverso corsi di formazione per operatori sanitari e volontari oltre che azioni di sorveglianza, controllo e autocontrollo. Lavarsi correttamente le mani ogni volta che è necessario nella propria attività lavorativa è una responsabilità professionale e dovere etico-deontologico per gli operatori sanitari. L’igiene delle mani è un gesto semplice che tutti, assistiti, parenti, volontari, visitatori e badanti, possono effettuare per rendere più sicuri gli ambiti di cura e assistenza.

Quando è importante lavarsi le mani?