Olbia - Pro Vercelli 1 a 0. Addio quarto posto

Commento

Contro un'Olbia che ha giocato allo spasimo, la Pro Vercelli, pur non giocando male, ha lasciato i tre punti e anche il quarto posto. Grieco le ha provate tutte, ma davanti è riemerso il problema di tutta la stagione: la difficoltà a segnare.





Primo Tempo

Pro orfana dei suoi goleador, Morra e Berra.

Primi minuti con l'Olbia che cerca di pressare, il possesso palla è dei sardi. Particolarmente vivace l'ex Daniele Ragatzu.

Arezzo in vantaggio a Pistoia, la Pro, quindi, non deve perdere.

Ammonito Sangiorgi, sardi padroni del centrocampo.

Pisa in vantaggio contro il Novara al 23'. Pisa, altro gol, è il 25'.

Ragatzu migliore in campo, Sangiorgi il migliore della Pro, bene anche la difesa.

Attacco della Pro, cross di Leo Gatto, Comi non arriva sulla palla che, cadendo, si fa male. Esce ma poi rientra, bene. È il 28'.

Penetrazione sulla sinistra di Ogunseye, rimedia Nobile, che gli chiude lo spazio della porta e respinge. Siamo alla mezz'ora.

Comi atterrato, ammonito Iotti. Punzione di Mammarella alla Platini: palo alla sinistra del portiere olandese Van der Want. È il 38'.

Ragatzu cross al bacio per Ceter che, solissimo, insacca di testa. Olbia in vantaggio.

Pro Vercelli sorpassata dall'Arezzo, per ora.

Il Ragatzu della Pro Vercelli, Max Gatto, è in panchina. Serve lui per raddrizzare la partita.





Secondo Tempo

Ora come ora la Pro Vercelli è quinta e quindi giocherebbe già domenica 12, al Piola, contro il Pontedera.

Nella Pro Vercelli sono entrati Mal e Max Gatto al posto di Sangiorgi e Simone Rosso.

Cross di Mammarella, colpo di testa di Comi poi di Germano, palo, salva il portiere, la Pro chiede il gol, ma la palla non sembra entrata.

Risponde Biancu che cerca di soprendere Nobile dalla distanza, palla fuori. È il 58', è un'altra Pro. Più intraprendente.

Siena in vantaggio contro il Piacenza, Entella bloccata sullo 0 a 0 contro la Carrarese.

Leo Gatto, imbucata per Comi che invece di restituire al compagno tira da posizione defilata, e spreca. È il 61'.

Ragatzu, cross in mezzo per Ceter che crolla in area, i sardi invocano il rigore.

Grieco manda in campo Iezzi e Paolo Grillo, escono Bellemo e Tedeschi. Pro Vercelli con il 4-2-3-1 molto offensivo. Germano arretra a centrocampo con Mal, Auriletto centrale.

Mancano 20 minuti, se finsse così domenica la Pro dovrebbe affrontare l'Alessandria che sta vincendo.

Entra Gerbi, esce Leo Gatto, è il 74'.

Bella penetrazione in area di Maz Gatto, il suo piattone però non sorprende Van der Want.

Pro con 4 attaccanti (Grillo e Max Gatto sulle ali, Gerbi e Comi in mezzo).

Gerbi cade in area, ammonito per simulazione, è il 79'.

Ragatzu può raddoppiare, chiude bene Max Gatto.

Fallo da ultimo uomo su Grillo, sarebbe fallo da ultimo uomo, l'arbitro grazia l'Olbia ammonendo il difensore.

Lancio su Ogunseye, chiude bene Nobile.

Mancano 6 minuti più recupero, serve un gol.

Nobile sbaglia rinvio, Maffei cerca il gol dalla metà campo, Nobile ci mette una pezza deviando in angolo.

Tiro di Mal, alto di un metro.

Un minuto e mezzo più recupero, poche speranze per la Pro.

Corner a pochi secondi dal termine.

Tre minuti di recupero. Manca un minuto. Arrembaggio finale, tanti cross, nessun pericolo però per il portiere olandese dei sardi.

È finita, l'Olbia ha vinto, la Pro perde il quarto posto.









Arbitro Adalberto Fiero

Ammoniti: Sangiorgi, Bellemo, Gerbi della Pro Vercelli; Iotti, Vallocchia dell'Olbia.









Marcatori: Ceter dell'Olbia.









OLBIA (4-3-1-2): Van der Want; Pinna, Dalla Barnardina, Iotti, Cotali; Biancu, Muroni, Vallocchia; Ragatzu (Belloni dal 91'); Ceter (Maffei dal 73'), Ogunseye.

A disposizione. Romboli, Marson, Pitzalis, Belloni, Pennington, Pisano, Cusumano, Gemmi, Belloni, Maffei, Peralta, Caligara. All. Filippi..

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Nobile; Auriletto, Tedeschi (Iezzi dal 66'), Crescenzi; L. Gatto (Gerbi dal 74'), Sangiorgi (Mal dal 46'), Bellemo (Paolo Grillo dal 66'), Mammarella; Germano, Rosso (Max Gatto dal 46'); Comi.

A disposizione: Moschin, Berra, M. Gatto, Milesi, Schiavon, Mal, Grillo, Azzi, Iezzi, Foglia, Gerbi. All. Grieco.