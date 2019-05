Le pagelle della Pro vista a Olbia

NOBILE

L'ho sempre difeso perché i suoi detrattori – è così dalla scorsa estate – parlavano male di lui quando sbagliava, per dimenticarsene quando invece (come nella gara precedente) parava anche l'imparabile. Il suo campionato è da 7, oggi però ne ha combinate più di Bertoldo e la sua insicurezza ha condizionato la squadra: 4





AURILETTO

Sicuro e veloce. Gli manca solo l'esperienza: 6,5





TEDESCHI

Un rientro tutto sommato positivo: 6





CRESCENZI

Gara anonima, troppo: 5,5





LEO GATTO

Nel primo tempo è l'unico che affonda. Forse meritava di restare in campo: 6,5





BELLEMO

Come Crescenzi, anonimo: 5,5





SANGIORGI

Bravo a interdire, meno nell'impostare. La Pro, oggi, avrebbe avuto bisogno dei suoi lanci, delle sue invenzioni: 5,5





MAMMARELLA

Una gran palo e svariati cross. Buona gara del capitano, insomma: 6,5





GERMANO

Non ha impressionato, Anonimo pure lui: 5,5





ROSSO

Non pervenuto. Solo un paio di spunti. Troppo poco: 5





COMI

Grande gara nel primo tempo, cala nella ripresa e, purtruppo, nel finale: 6,5





MAL

Parte bene, poi non emerge. Ha classe da vendere, gli manca il carattere: 5,5





MAX GATTO

Non gioca male, ma non fa la differenza, e avrebbe dovuto. La classe (a parte una bella penetrazione), insomma, l'ha lasciata per altre occasioni: 5,5





IEZZI

Si piazza nella difesa a quattro difendendo bene, ma il suo piatto forte – discesa sulla destra con cross poennellati – non è stato servito: 6





PAOLO GRILLO

Nota lieta. Servirà per le prossime gare: 6,5





GRIECO

Tatticamente non ha sbagliato nulla. E anche i cambi erano quelli che andavano fatti. La squadra però non lo ha seguito mentalmente, insomma non ha giocato allo spasimo come avrebbe dovuto. Grieco, comunque, con la legna che aveva da ardere, lo ribadiamo, ha fatto miracoli. E forse è bene che la Pro giochi già domenica prossima. Le pause non portano bene: 6,5