"Nido videosorvegliato: a tutela di bambini e personale"

Il Comune di Gattinara è tra le prime città italiane ad aver installato il sistema di videosorveglianza nel nido di sua diretta competenza.

Dopo il sì dell’Autorità Garante per l’infanzia e per l’adolescenza alle proposte di legge per prevenire e contrastare maltrattamenti e abusi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia tramite sistemi di videosorveglianza, il Comune di Gattinara ha immediatamente installato all'interno del proprio nido un sistema a circuito chiuso.

«Insieme alle nostre brave maestre - commenta il sindaco Daniele Baglione - abbiamo colto immediatamente l’opportunità e abbiamo installato la videosorveglianza a tutela di tutti: bambini, genitori e personale che lavora nella struttura".

Baglione precisa poi che "La realtà del nostro nido è veramente bella, all’avanguardia in più settori, penso al Progetto Matematica che ci vede collaborare con l’Università di Padova ormai da qualche anno. Il tutto grazie al nostro personale che, in questi anni si è sempre distinto per la programmazione educativa e la professionalità".

Le telecamere verranno accese una volta acquisti tutti i consensi previsti dalla legge. "Sono molto contento - conclude Baglione - di aver potuto tradurre in realtà nella mia città una proposta di Legge di cui si parla da molto tempo e che ritengo di fondamentale importanza. Probabilmente si sarebbero potuti evitare molti drammi a carico dei bimbi e delle loro famiglie che troppo spesso vengono raccontati da televisioni e giornali a fatti ormai accaduti se si fosse agito in tempo utile proprio prevendo un sistema semplice come il controllo tramite telecamere".