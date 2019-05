Si schianta contro un palo in piazza del Duomo

Ha centrato un palo della luce distruggendo completamente la parte anteriore della vettura. E' successo poco dopo l'una e mezza delle notte tra venerdì e sabato, in piazza Sant'Eusebio, a Vercelli. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vercelli è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e la vettura incidentata, rimuovendo anche i molti pezzi dell'utilitaria sparsi in zona, che rischiavano di diventare elementi di pericolo per altri mezzi. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita: sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.